Der Big-Air-Final der Snowboarderinnen in Livigno findet am Montagabend ohne Schweizer Beteiligung statt. Ariane Burri konnte sich in der Qualifikation keinen Platz in den Top 12 ergattern.

Die 25-Jährige zeigte einen guten ersten Sprung, geriet dann aber unter Druck, weil sie ihren zweiten Versuch nicht stehen konnte und damit ihr Streichresultat einzog. Für ihren dritten Sprung, bei dem sie leicht in den Schnee greifen musste, erhielt sie 66,50 Punkte – nicht genug, um sich noch entscheidend zu verbessern. Für Burri resultierte Rang 19. Auf Rang 12 fehlten ihr knapp 11 Punkte.

Neuseeländerin meldet Gold-Ambitionen an

Für die Luzernerin sind die Winterspiele in Italien noch nicht zu Ende. In der zweiten Olympia-Woche tritt Burri noch im Slopestyle an. In dieser Disziplin hatte sie sich vor vier Jahren für den Final qualifizieren können und beendete ihr Olympia-Debüt auf Rang 12.

Den besten Auftritt in der Qualifikation zeigte Zoi Sadowski Synnott. Die Neuseeländerin hatte vor vier Jahren in Peking Silber im Big Air und Gold im Slopestyle gewonnen. Ebenfalls im Final vom Montag dabei sein wird Anna Gasser. Die Österreicherin nimmt nach ihren Triumphen 2018 und 2022 Kurs auf ihre dritte Goldmedaille.

Milano Cortina 2026