Mit bisher 17 Medaillen stellen die Schweizer und Schweizerinnen an den Olympischen Spielen einen neuen Rekord auf. Und damit ist noch nicht Schluss.

Legende: Hat für eine Goldmedaille gesorgt Marianne Fatton. KEYSTONE/Michael Buholzer

Noé Roths Silber auf der Aerials-Schanze am Freitag war historisch: Es war die 16. Medaille für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Norditalien. So erfolgreich waren die Schweizer Athletinnen und Athleten noch nie.

Der bisherige Bestwert war der Gewinn von 15 Medaillen, datierend von den Winterspielen 1988, 2018 und 2022. Wobei 1988 in Calgary nur etwa die Hälfte der Medaillensätze von 2026 vergeben wurde. Zur Bestmarke von sieben Goldmedaillen (2014 und 2022) fehlt noch ein Sieg.

Es wird noch mehr

9 der 17 Medaillen steuerten die alpinen Skirennfahrer bei, davon 8 die Männer. Die übrigen verteilen sich auf Freeski, Curling, Skicross, Aerials, Skispringen, Langlauf, Eishockey und Ski Mountaineering. Weiteres Edelmetall kommt im Curling auf jeden Fall noch dazu, die Frauen bestreiten am Sonntag den Final. Die Männer haben am Freitagabend mit dem Gewinn von Bronze bereits vorgelegt.

In den Schlusstagen könnten dazu etwa im Skicross der Männer oder in den Teamwettbewerben im Aerials und im Ski Mountaineering noch weitere Medaillen in die Schweiz wandern.