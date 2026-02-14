Die Schweiz belegt im Val di Fiemme in der olympischen Frauen-Staffel über 4x7,5 km den 7. Schlussrang.

Ebba Andersson stürzt auf der 2. Ablösung zweimal und nimmt Topfavorit Schweden so aus dem Gold-Rennen.

Der Olympiasieg geht an das Quartett aus Norwegen.

Bei Rennhälfte schien es so, als ob der Schweizer Frauen-Staffel im Rennen über 4x7,5 km der grosse Medaillen-Coup gelingen könnte. Anja Weber und Nadja Kälin hatten auf den Klassisch-Ablösungen überzeugt und Marina Kälin auf Position 3 in die Loipe geschickt.

Doch Marina Kälin konnte gegen die starke Konkurrenz diese vorzügliche Platzierung nicht halten und fiel auf der ersten Skating-Ablösung auf den 7. Rang zurück. Die Hypothek für Schlussläuferin Nadine Fähndrich war zu gross – die Schweizerinnen konnten nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen.

Fähndrich hielt sich mit den Schlussläuferinnen aus den USA, Deutschland und Italien lange in einer Vierergruppe auf. Doch die Innerschweizerin musste später abreissen lassen. Am Ende resultierte für die Schweizerinnen der respektable 7. Schlussrang.

Andersson plötzlich mit Ski unter dem Arm

Der Grund, weshalb die Schweiz bei Halbzeit Rang 3 belegt hatte, lag auch an den Schwedinnen – respektive Ebba Andersson. Die 2. Läuferin von «Tre Kronor» stürzte auf ihrer Ablösung schon früh. Dieses Malheur hatte glücklicherweise noch keine grossen Auswirkungen. Aber dabei blieb es nicht.

Später kam Andersson auch in einer Abfahrt zu Fall und verlor dabei einen Ski. Dabei wurde offenbar die Bindung beschädigt, so dass Andersson diesen Ski nicht mehr anziehen konnte. Es kam zum skurrilen Bild, dass sich Andersson auf einem Ski gleitend und mit dem anderen Ski unter dem Arm vorwärts bewegte. Es dauerte einige Zeit, ehe ihr ein schwedischer Betreuer einen Ersatzski reichen konnte. Es passte ins Bild, dass auch dieser Betreuer vor der Ski-Übergabe kopfvoran in den Schnee gefallen war.

Norwegen profitiert und jubelt

Der Schaden war indes angerichtet: Das schwedische Quartett war vom 2. auf den 8. Platz zurückgefallen und lag weit hinter den Medaillen. Frida Karlsson und Jonna Sundling gelang es immerhin, Schweden doch noch zu Silber zu führen. Dies ist gleichwohl eine Enttäuschung – zumal sich ausgerechnet Erzrivale Norwegen Gold sicherte. Bronze ging an Finnland.

So geht es weiter

Am Sonntag sind die Männer in der Staffel im Einsatz. Danach geht es im Langlauf erst am Mittwoch weiter. Dann stehen die Teamsprints auf dem Programm.