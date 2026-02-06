Legende: Teil der Staffel Niklas Hartweg. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Biathlon: Meier wird im Mixed Häcki-Gross vorgezogen

Das Quartett, das die Schweiz in der Biathlon-Mixed-Staffel an den Olympischen Spielen vertreten wird, steht fest. Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier und Amy Baserga werden am Sonntag in Antholz an den Start gehen. Über die 4x6 Kilometer wird Stalder Startläufer sein, Baserga macht den Schluss. Vor vier Jahren hatte die Schweizer Staffel in Peking den 8. Schlussrang belegt – Baserga und Stalder gingen bereits damals an den Start. In diesem Jahr geniesst Olympia-Debütantin Meier den Vorzug gegenüber Lena Häcki-Gross, die 2022 noch zum Staffel-Team gehörte.

Olympische Winterspiele