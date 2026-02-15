Snowboarderin Ariane Burri verpasst im Slopestyle bei Olympia die Finalqualifikation.

Auch Jonas Hasler muss in Livigno nach der Slopestyle-Qualifikation die Segel streichen.

Snowboard Slopestyle: Burri stürzt spät

Nach der verpassten Finalqualifikation im Big Air muss Ariane Burri auch im Slopestyle einen Rückschlag hinnehmen. Die Bernerin verpasste als 14. den Final der besten 12 knapp. Nach dem 1. Run (58,75 Punkte) hatte sie noch auf Platz 12 gelegen und war beim 2. Versuch auf Kurs, die benötigte Steigerung zu schaffen. Doch nach dem letzten Kicker stürzte Burri und wurde nur mit 47,25 Zählern belohnt.

Snowboard Slopestyle: Auch Hasler bleibt in der Quali hängen

Jonas Hasler, der einzige Schweizer Snowboarder in der Männer-Quali, verpasste den Final im Slopestyle ebenfalls. Der Thurgauer konnte sich in seinem 2. Run punktemässig nicht steigern (53,83) und blieb somit in der Qualifikation hängen. Im ersten Versuch hatte er 55,90 Punkte eingefahren. Diese Punktzahl reichte nur für den 16. Zwischenrang, am Ende wurde er 19. Im Final sind nur die besten 12 dabei. Die Bedingungen für Hasler waren allerdings nicht ideal. Der 19-Jährige hatte sich im Vorfeld eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, lag mehrere Tage flach. Dadurch musste er auch in den Trainings passen.

