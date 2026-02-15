Die Schweizer Ski-Freestyler Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser und Nils Rhyner bleiben im olympischen Big Air in der Qualifikation hängen.

Auch im Snowboard-Slopestyle reicht es Ariane Burri (Frauen) und Jonas Hasler (Männer) nicht für den Finaleinzug.

Sina Arnet bleibt bei der olympischen Premiere der Skispringerinnen auf der Grossschanze im 1. Durchgang hängen.

Ski Freestyle Big Air: Schweizer Quartett scheitert

Die Schweiz ist in Livigno im Big-Air-Final der Ski-Freestyler nicht vertreten. Fabian Bösch scheiterte bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen in der Qualifikation am knappsten: Mit 170,00 Punkten und Platz 13 reichte es ihm wegen 1,75 Zählern nicht in die für den Final berechtigten Top 12. Auch Kim Gubser (162,50/16.) und Nils Rhyner (150,25/17.) blieben hängen. Für Andri Ragettli setze es nach Platz 4 im Slopestyle eine weitere Enttäuschung ab: Mit zwei Stürzen nahm er sich selber aus der Entscheidung, am Ende reichte es zu Platz 27 (82,00 Punkte). Der Quali-Sieg ging an den US-Amerikaner Mac Forehand (183,00).

Snowboard Slopestyle: Burri stürzt spät

Nach der verpassten Finalqualifikation im Big Air muss Ariane Burri auch im Slopestyle einen Rückschlag hinnehmen. Die Luzernerin verpasste als 14. den Final der besten 12 knapp. Nach dem 1. Run (58,75 Punkte) hatte sie noch auf Platz 12 gelegen und war beim 2. Versuch auf Kurs, die benötigte Steigerung zu schaffen. Doch nach dem letzten Kicker stürzte Burri und wurde nur mit 47,25 Zählern belohnt.

Snowboard Slopestyle: Auch Hasler bleibt in der Quali hängen

Jonas Hasler, der einzige Schweizer Snowboarder in der Männer-Quali, verpasste den Final im Slopestyle ebenfalls. Der Thurgauer konnte sich in seinem 2. Run punktemässig nicht steigern (53,83) und blieb somit in der Qualifikation hängen. Im ersten Versuch hatte er 55,90 Punkte eingefahren. Diese Punktzahl reichte nur für den 16. Zwischenrang, am Ende wurde er 19. Im Final sind nur die besten 12 dabei. Die Bedingungen für Hasler waren allerdings nicht ideal. Der 19-Jährige hatte sich im Vorfeld eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, lag mehrere Tage flach. Dadurch musste er auch in den Trainings passen.

Skispringen: Arnet verpasst 2. Durchgang

Sina Arnet flog im 1. Durchgang auf der Skisprung-Schanze von Predazzo 117,5 Meter weit und landete damit weiter unten als bei sämtlichen Trainingssprüngen. Für die Entscheidung reichte dies allerdings nicht. Als 33. fehlten der Engelbergerin 4,3 Punkte auf die Top 30. Die erste Olympiasiegerin auf der Grossschanze heisst derweil Anna Odine Ström. Die Norwegerin, die schon auf der Normalschanze triumphiert hatte, fing in der Entscheidung ihre bei Halbzeit führende Landsfrau Eirin Maria Kvandal noch um 2,1 Punkte ab. Topfavoritin Nika Prevc musste sich mit Bronze begnügen. Nach dem 1. Durchgang hatte sich die Slowenin hinter zwei weiteren Norwegerinnen noch auf dem 5. Platz befunden.

Olympische Winterspiele