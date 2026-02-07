Legende: Ihre Paradedisziplinen kommen erst noch Kaitlyn McGregor. Keystone/Salvatore di Nolfi

Eisschnellläuferin Kaitlyn McGregor lanciert ihr Olympia-Debüt mit einem 11. Rang über 3000 m.

McGregor zum Auftakt auf Rang 11

Kaitlyn McGregor ist ansprechend in ihre ersten Olympischen Spiele gestartet. Die 31-jährige Zürcherin sicherte sich im Eisschnelllauf über 3000 m in 4:04,97 Minuten Rang 11. Sie blieb damit gut 5 Sekunden über ihrem Schweizer Rekord, den sie Ende November in Calgary aufgestellt hatte. Für McGregor war der Wettkampf über 3000 m erst der Anfang. Sie tritt auch über 1000 m, 1500 m und im Massenstart an, wobei ihr über 1500 m und im Massenstart die besten Resultate zuzutrauen sind. Die Goldmedaille ging zur Freude des Heimpublikums im Milano Speed Skating Stadium an Francesca Lollobrigida, die am Tag ihres 35. Geburtstags in 3:54,28 Minuten so schnell lief wie noch nie zuvor.

Milano Cortina 2026