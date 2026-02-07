Eisschnellläuferin Kaitlyn McGregor lanciert ihr Olympia-Debüt mit einem 11. Rang über 3000 m.

Für Skispringerin Sina Arnet schaut auf der Normalschanze Platz 28 heraus.

McGregor zum Auftakt auf Rang 11

Kaitlyn McGregor ist ansprechend in ihre ersten Olympischen Spiele gestartet. Die 31-jährige Zürcherin sicherte sich im Eisschnelllauf über 3000 m in 4:04,97 Minuten Rang 11. Sie blieb damit gut 5 Sekunden über ihrem Schweizer Rekord, den sie Ende November in Calgary aufgestellt hatte. Für McGregor war der Wettkampf über 3000 m erst der Anfang. Sie tritt auch über 1000 m, 1500 m und im Massenstart an, wobei ihr über 1500 m und im Massenstart die besten Resultate zuzutrauen sind. Die Goldmedaille ging zur Freude des Heimpublikums im Milano Speed Skating Stadium an Francesca Lollobrigida, die am Tag ihres 35. Geburtstags in 3:54,28 Minuten so schnell lief wie noch nie zuvor. Die Niederländerinnen gingen über die Distanz von 3000 m erstmals seit 2010 leer aus.

Arnet bei Sieg von Norwegerin Ström auf Platz 28

Sina Arnet ist zum Auftakt der olympischen Skisprung-Wettkämpfe im Val di Fiemme auf Rang 28 gesprungen. Die 20-jährige Engelbergerin qualifizierte sich nach einem Flug auf 94 m als 23. souverän für den zweiten Durchgang. Dort gelang ihr keine Steigerung. Arnet flog erneut 94 m weit, bekam bei der Landung aber einige Abzüge und büsste noch 5 Ränge ein. Olympiagold ging an Anna Odine Ström. Die Norwegerin setzte sich etwas überraschend gegen Überfliegerin Nika Prevc durch. Sie verwies die Slowenin um 1,1 Punkte auf den Silberrang, Bronze ging an die Japanerin Nozomi Maruyama, welche insbesondere zu Beginn des Winters dominiert hatte.

Milano Cortina 2026