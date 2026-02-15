Snowboarder Jonas Hasler muss nach der Qualifikation im Slopestyle an Olympia die Segel streichen.

Ab 14:15 Uhr kämpft Snowboarderin Ariane Burri ebenfalls im Slopestyle um ein Finalticket.

Snowboard Slopestyle: Hasler bleibt in der Quali hängen

Der Schweizer Snowboarder Jonas Hasler verpasst den Final im Slopestyle. Der Thurgauer konnte sich in seinem 2. Run punktemässig nicht steigern (53,83) und blieb somit in der Qualifikation hängen. Im ersten Versuch hatte er 55,90 Punkte eingefahren. Diese Punktzahl reichte nur für den 16. Zwischenrang, am Ende wurde er 19. Im Final sind nur die besten 12 dabei. Die Bedingungen für Hasler waren allerdings nicht ideal. Der 19-Jährige hatte sich im Vorfeld eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, lag mehrere Tage flach. Dadurch musste er auch in den Trainings passen. Hasler ist der einzige Snowboarder in Livigno, der in allen drei Freestyle-Disziplinen (Big Air, Halfpipe und Slopestyle) angetreten ist. Für einen Finaleinzug reichte es nicht.

Olympische Winterspiele