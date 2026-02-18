Aerials: Final ohne Kozomara

Mit Lina Kozomara blieb die einzige Schweizer Aerials-Athletin an den Olympischen Spielen erwartungsgemäss in der Quali hängen. Den Final der besten 12 (ab 12:55 Uhr live bei SRF) verpasste die 20-Jährige um 21,51 Punkte. Kozomara zeigte im ersten Versuch einen doppelten Rückwärtssalto mit einer Schraube, wobei sie wegen Rücklage bei der Landung noch Abzüge bekam. Der Sprung wurde mit 57,71 Punkten bewertet. Beim zweiten Satz – sie zeigte einen gestreckten, gefolgt von einem gehockten Salto – gelang die Landung besser. Sie verbesserte sich auf 58,50 Punkte und wurde 23. Die beste Quali sprang die Kanadierin Marion Thenault mit 108,61 Punkten.

