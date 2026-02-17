Legende: Bei Milano Cortina 2026 nicht am Start Romy Tschopp. Keystone/EPA/Chloe Knott

Schulterverletzung hindert Tschopp an Paralympics-Teilnahme

Die Schweizer Para-Snowboarderin Romy Tschopp muss für die Paralympics Forfait erklären. Nach ihrer Schulterverletzung, die sie sich beim Weltcup im niederländischen Landgraaf Ende November zuzog, lässt der Heilungsprozess keine Teilnahme bei Milano Cortina 2026 zu. Dies teilt Swiss Paralympics in einem Statement mit. «Es ist ein Stich ins Herz. Aber meine Gesundheit steht an erster Stelle», lässt sich Tschopp zitieren. Die 32-Jährige hatte vor vier Jahren in Peking als erste Schweizer Snowboarderin überhaupt an Paralympics teilgenommen.