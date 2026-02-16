Inhalt
Schweizer Starts & Highlights
-
Dienstag: Das läuft am 11. Olympia-Tag bei Milano Cortina 2026
Der 11. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.
Fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Dienstag 7 Entscheidungen
Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan
Sendehinweis
Box aufklappen
Box zuklappen
- SRF zwei sendet von 08:55 Uhr bis um 23:00 Uhr durchgehend live. Anschliessend wird im «Olympiaflash» der Tag kompakt zusammengefasst.
- In der Sport App und auf www.srf.ch/sport bieten wir Ihnen parallel bis zu 4 Livestreams an.
Olympia-Service
SRF zwei, sportlive, 16.02.2026 08:55 Uhr
;
SRF