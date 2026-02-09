Inhalt
Schweizer Starts & Highlights
-
Dienstag: Das läuft am 4. Olympia-Tag bei Milano Cortina 2026
Der 4. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.
Fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Dienstag 9 Entscheidungen
Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan
Sendehinweis
Box aufklappen
Box zuklappen
- SRF zwei sendet von 10:00 Uhr (Vorprogramm zur Team-Kombination der Frauen) bis um 23:50 Uhr durchgehend live. Anschliessend wird im «Olympiaflash» der Tag kompakt zusammengefasst.
- In der Sport App und auf www.srf.ch/sport mit parallel bis zu 4 Livestreams geht es um 09:15 Uhr los (Quali Langlauf-Sprints).
Olympia-Service
SRF zwei, sportlive, 06.02.2026 19:00 Uhr
;
bud