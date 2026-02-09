 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schweizer Starts & Highlights Dienstag: Das läuft am 4. Olympia-Tag bei Milano Cortina 2026

Der 4. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.

09.02.2026, 21:50

Teilen

Fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Dienstag 9 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan

Sendehinweis

Box aufklappen Box zuklappen
  • SRF zwei sendet von 10:00 Uhr (Vorprogramm zur Team-Kombination der Frauen) bis um 23:50 Uhr durchgehend live. Anschliessend wird im «Olympiaflash» der Tag kompakt zusammengefasst.
  • In der Sport App und auf www.srf.ch/sport mit parallel bis zu 4 Livestreams geht es um 09:15 Uhr los (Quali Langlauf-Sprints).

Olympia-Service

SRF zwei, sportlive, 06.02.2026 19:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)