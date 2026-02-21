Insgesamt bringt der Sonntag 4 letzte Entscheidungen. Und um 20:30 Uhr folgt bei Milano Cortina 2026 die grosse Schlussfeier in Verona – live ab 20:25 Uhr auf SRF zwei zu sehen.
Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan
Sendehinweise
- SRF zwei sendet am letzten Wettkampftag von 09:55 bis um 17:40 Uhr live. Um 14:40 und 17:15 Uhr fasst je ein «Olympiaflash» das Geschehen zusammen.
- Ab 19:55 Uhr folgen auf SRF zwei rund 30-minütige Highlights zu Milano Cortina 2026. Ab 20:25 Uhr rücken wir die Schlussfeier in den Fokus, es kommentiert Stefan Hofmänner.
- In der Sport App und auf www.srf.ch/sport bieten wir Ihnen parallel bis zu 4 Livestreams an.