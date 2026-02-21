Der letzte Wettkampftag bei den 25. Olympischen Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Programm-Überblick über die ausbleibenden Entscheidungen verschaffen.

Schlussfeuerwerk: Das läuft am Sonntag bei Milano Cortina 2026

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Insgesamt bringt der Sonntag 4 letzte Entscheidungen. Und um 20:30 Uhr folgt bei Milano Cortina 2026 die grosse Schlussfeier in Verona – live ab 20:25 Uhr auf SRF zwei zu sehen.

Legende: Das römische Amphitheater in Verona Die Bühne der Schlussfeier – hier wird am Sonntagabend der Vorhang bei Milano Cortina 2026 fallen. Keystone/AP Photo/Antonio Calanni

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan

Sendehinweise Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet am letzten Wettkampftag von 09:55 bis um 17:40 Uhr live. Um 14:40 und 17:15 Uhr fasst je ein «Olympiaflash» das Geschehen zusammen.

Ab 19:55 Uhr folgen auf SRF zwei rund 30-minütige Highlights zu Milano Cortina 2026. Ab 20:25 Uhr rücken wir die Schlussfeier in den Fokus, es kommentiert Stefan Hofmänner.

In der Sport App und auf www.srf.ch/sport bieten wir Ihnen parallel bis zu 4 Livestreams an.

Olympia-Service