Der 2. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.

Fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Sonntag 8 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan

Ski Alpin: Wozu ist Vonn wirklich fähig?

Nach den Männern ist vor den Frauen: Bei den 25. Winterspielen fallen im 2. Alpin-Rennen die Würfel in der Frauen-Abfahrt auf der bewährten Weltcup-Strecke in Cortina. Vor vier Jahren triumphierte Corinne Suter in der Olympia-Abfahrt von Peking, bei dieser Austragung werden es die Schweizerinnen wohl schwieriger haben. Das haben der bisherige Saisonverlauf in der Königsdisziplin und auch die Eindrücke aus den Trainings gezeigt. Ganz generell hatten die Fahrerinnen beim Herantasten in den Dolomiten mit schwierigen äusseren Bedingungen zu kämpfen. Spannung garantiert in erster Linie der Auftritt von Lindsey Vonn, die sich trotz gerissenem Kreuzband nicht von ihrer Mission 2. Olympiagold in der Abfahrt nach Vancouver 2010 aufhalten lassen will.

Snowboard Alpin: Gibt's ein letztes Hurra?

1998 bei der Premiere, 2002, aber auch 2006 sowie 2014 und 2018 (je bei den Frauen wie bei den Männern) war das Alpin-Snowboard ein Garant für Schweizer Medaillen – in dieser Zeitspanne resultierte sogar 5-mal Gold. Längst muss Swiss-Ski kleinere Brötchen backen, ganz generell kämpft die Disziplin Parallel-Riesenslalom gerade auch unter dem Dach der fünf farbigen Ringe ums Überleben. Garantiert die Abschiedsvorstellung geben werden Ladina Caviezel und Julie Zogg, die beide zum Saisonende zurücktreten. Vielleicht ragen sie aus dem 6-köpfigen Team heraus und zünden in Livigno ein finales Feuerwerk.

Langlauf: Wer kann den «Wikingern» Paroli bieten?

Im Weltcup landeten die Norweger im laufenden Winter oft Mehrfachsiege, nicht selten blieben der Konkurrenz nur Brosamen. So kam es auch vor, dass sie in den Top 10 bis zu 9 Positionen behaupteten. Im Val di Fiemme gehören ihnen maximal 4 Startplätze, will heissen, dass die Dominanz unweigerlich Grenzen hat. Und dann haben sie noch folgende Scharte auszumerzen: Beim letzten olympischen Skiathlon (2022 noch über 30 statt wie jetzt über 20 km) landeten im von unter neutraler Flagge angetretenen Russen Alexander Bolschunow gewonnenen Rennen alle «Wikinger» neben dem Podest.

