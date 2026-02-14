 Zum Inhalt springen

Schweizer Starts & Highlights Sonntag: Das läuft am 9. Olympia-Tag bei Milano Cortina 2026

Der 9. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.

14.02.2026, 17:15

Fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Sonntag 9 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan

Sendehinweis

Box aufklappen Box zuklappen
  • SRF zwei sendet von 09:30 Uhr bis um 23:50 Uhr durchgehend live. Anschliessend wird im «Olympiaflash» der Tag kompakt zusammengefasst.
  • In der Sport App und auf www.srf.ch/sport bieten wir Ihnen parallel bis zu 4 Livestreams an.

Olympia-Service

SRF zwei, sportlive, 13.02.2026 08:55 Uhr ; 

