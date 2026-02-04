Das Duo Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller feiert im Mixed-Curling-Turnier einen Starterfolg.

Gegen das estnische Team resultiert ein 9:7-Erfolg im Zusatzend.

Die nächste Partie spielt das Schweizer Duo am Donnerstag um 14:35 Uhr.

Der Start zu Milano Cortina ist der Schweizer Delegation geglückt. Das Mixed-Curling-Duo Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller gewann seine 1. Partie im olympischen Turnier. Beim 9:7-Erfolg gegen das Gespann aus Estland machte es das Ehepaar jedoch ungewollt spannend.

Vor dem achten und letzten End führte die Schweiz komfortabel mit 7:3. Alles deutete auf einen souveränen Erfolg hin. Doch es kam anders: Nach mehreren Fehlsteinen der Schwallers schrieb Estland tatsächlich das geforderte Viererhaus und erzwang ein Zusatzend.

In diesem hatte die Schweiz das Recht des letzten Steines – musste diesen jedoch nicht spielen. Weil der letzte estnische Versuch misslang und zwei Schweizer Steine «shot» lagen, stand der 9:7-Erfolg fest.

Schwaller-Hürlimann spielt gross auf

Bis zum achten End hatte vor allem Schwaller-Hürlimann eine vorzügliche Partie gespielt. Ihre letzten Steine kamen End für End punktgenau. Ihrem Ehemann hingegen misslangen ein paar Versuche, sodass Estland in Schlagdistanz bleib und das Zusatzend überhaupt erst erzwingen konnte.

Den 2. Einsatz haben Schwaller-Hürlimann/Schwaller am Donnerstagnachmittag um 14:35 Uhr gegen die USA.