Mit Jonas Hasler und Ariane Burri hat die Schweiz bei Milano Cortina 2026 im Snowboard im Big Air zwei Trümpfe.

Hasler und Burri wollen in Livigno hoch hinaus

Jonas Hasler nimmt erstmals an Olympischen Spielen teil, Ariane Burri war bereits vor 4 Jahren in Peking dabei. Die Luzernerin weilt seit einigen Tagen in Livigno, Schauplatz der Freestyle-Wettkämpfe, und meint: «Der Vibe hier ist ein ganz anderer als in China.»

Hasler wagt «Triathlon»

Während Burri wie 2022 sowohl im Big Air als auch im Slopestyle starten wird, steht Hasler ein verrückteres Abenteuer bevor. Der 19-Jährige sicherte der Schweiz auf den letzten Drücker einen Quotenplatz im Slopestyle.

Diesen übernimmt er gleich selbst und bestreitet damit als einziger Snowboard-Freestyler alle drei Disziplinen, also auch noch Slopestyle und Halfpipe. «Snowboarden macht mir einfach Spass, egal in welcher Form», sagt der Thurgauer.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Snowboard-Quali der Männer im Big Air mit Jonas Hasler am Donnerstag ab 19:30 Uhr live in der Sport App.

Sowohl Burri als auch Hasler gehören nicht zu den Medaillen-Favoriten, rechnen sich aber Aussenseiter-Chancen aus. Für Hasler gilt es am Donnerstag in der Big-Air-Quali zum ersten Mal ernst. Die Top 12 qualifizieren sich für den Final vom Samstag.

Die Big-Air-Quali der Frauen findet am Sonntag statt, der Final tags darauf.