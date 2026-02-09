Swiss-Ski hat die Frauen-Duos für die Team-Kombination an den Olympischen Spielen von Milano Cortina bekanntgegeben.

Legende: Vertritt in der Team-Kombi Schweiz 1 Corinne Suter. Imago/Eibner

Corinne Suter (Abfahrt) und Camille Rast (Slalom) bilden zusammen das Schweizer Top-Duo für die Team-Kombination am Dienstag in Cortina. Dies gab Swiss-Ski am Montagmittag bekannt. Die weiteren Gespanne stellen sich wie folgt zusammen:

Schweiz 2: Jasmine Flury & Wendy Holdener

& Schweiz 3: Janine Schmitt & Mélanie Meillard

& Schweiz 4: Delia Durrer & Eliane Christen

Aussen vor bleibt damit Malorie Blanc. Die Walliserin hatte in der Olympia-Abfahrt vom Sonntag mit Platz 19 knapp schlechter als Suter (14.), Schmitt (17.) und Flury (18.) abgeschnitten. Blanc ist dann im Super-G vom Donnerstag wieder Hoffnungsträgerin – sie gewann jüngst die Hauptprobe in Crans-Montana.

Zum Handkuss in der Team-Kombi kommt dafür Durrer, die in der Königsdisziplin hatte zuschauen müssen. Die Nidwaldnerin bestritt am Montag als einzige Schweizerin das Abfahrtstraining für die Kombi auf der Olimpia delle Tofane. Bei 11 gestarteten Athletinnen reichte es zu Platz 7.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Team-Kombination der Frauen von Milano Cortina sehen Sie am Dienstag live auf SRF zwei. Um 10:30 Uhr starten die Abfahrerinnen, der Slalom folgt ab 14:00 Uhr.

An der WM in Saalbach vor einem Jahr hatte die Schweiz in der Team-Kombination dank Holdener und Lara Gut-Behrami (aktuell verletzt) auf dem Podest gestanden: Das routinierte Duo holte sich hinter den USA Silber.

Johnson/Shiffrin als Gold-Favoritinnen

Die Weltmeisterinnen spannen auch in Cortina wieder zusammen: Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin gehen als ganz grosse Favoritinnen ins Rennen. Mit Jacqueline Wiles und Paula Moltzan könnte ein zweites US-Duo ein Wort um die Medaillen mitreden. Zu rechnen ist auch mit der einzigen deutschen Paarung. Die Besonderheit daran: Allrounderin Emma Aicher, die in der Abfahrt am Sonntag Silber holte, tritt im Slalom an. Kira Weidle-Winkelmann wird am Morgen vorlegen.

Katharina Truppe, die in Saalbach an der Seite der mittlerweile zurückgetretenen Stephanie Venier die Bronzemedaille gewonnen hatte, bildet diesmal mit Cornelia Hütter ein schlagkräftiges Duo. Österreich schickt wie die Schweiz, die USA und Italien vier Teams ins Rennen. Die Gastgeber-Nation wird von Sofia Goggia und Lara Della Mea angeführt.

Petra Vlhova gibt ausserdem ihr lange herbeigesehntes Comeback: Die Slowakin tritt in ihrem ersten Rennen nach zweijähriger Verletzungspause zusammen mit Speed-Spezialistin Katarina Srobova an.

