Swiss-Ski hat die Duos für die Team-Kombination an den Olympischen Spielen von Milano Cortina bekannt gegeben.

Legende: Bilden das Team Schweiz 1 Loïc Meillard und Marco Odermatt. Keystone/Anthony Anex (Archiv)

Marco Odermatt und Loïc Meillard bilden an den Olympischen Spielen von Milano Cortina in der Team-Kombination das Duo Schweiz 1.

Die weiteren Schweizer Tandems:

Franjo von Allmen und Tanguy Nef

und Alexis Monney und Daniel Yule

und Stefan Rogentin und Matthias Iten

Bestmögliches Aufgebot

Damit schickt Swiss-Ski die selben 4 Speed-Fahrer an den Start, die bereits die Abfahrt vom Samstag bestritten haben. Niels Hintermann, der im Training das interne Duell mit Stefan Rogentin um eine Selektion in der Abfahrt verloren hat, bleibt ohne Einsatz. Die besten 4 Schweizer Slalom-Fahrer aus dem Weltcup machen das Top-Aufgebot perfekt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Team-Kombination von Milano Cortina sehen Sie am Montag live auf SRF zwei. Um 10:30 Uhr starten die Abfahrer, der Slalom folgt ab 14:00 Uhr.

Die Schweiz will beim erstmals an den Olympischen Spielen ausgetragenen Wettbewerb, bei dem pro Team je eine Abfahrt und ein Slalom-Lauf absolviert werden, den Coup von der WM im letzten Jahr wiederholen. Damals feierte das Schweizer Team in Saalbach durch von Allmen/Meillard, Monney/Nef und Rogentin/Marc Rochat einen Dreifach-Sieg. Odermatt hatte aufgrund des eng getakteten Zeitplans auf einen Start verzichtet.