Marco Odermatt und Loïc Meillard bilden an den Olympischen Spielen von Milano Cortina in der Team-Kombination das Duo Schweiz 1.
Die weiteren Schweizer Tandems:
- Franjo von Allmen und Tanguy Nef
- Alexis Monney und Daniel Yule
- Stefan Rogentin und Matthias Iten
Bestmögliches Aufgebot
Damit schickt Swiss-Ski die selben 4 Speed-Fahrer an den Start, die bereits die Abfahrt vom Samstag bestritten haben. Niels Hintermann, der im Training das interne Duell mit Stefan Rogentin um eine Selektion in der Abfahrt verloren hat, bleibt ohne Einsatz. Die besten 4 Schweizer Slalom-Fahrer aus dem Weltcup machen das Top-Aufgebot perfekt.
Live-Hinweis
Die Team-Kombination von Milano Cortina sehen Sie am Montag live auf SRF zwei. Um 10:30 Uhr starten die Abfahrer, der Slalom folgt ab 14:00 Uhr.
Die Schweiz will beim erstmals an den Olympischen Spielen ausgetragenen Wettbewerb, bei dem pro Team je eine Abfahrt und ein Slalom-Lauf absolviert werden, den Coup von der WM im letzten Jahr wiederholen. Damals feierte das Schweizer Team in Saalbach durch von Allmen/Meillard, Monney/Nef und Rogentin/Marc Rochat einen Dreifach-Sieg. Odermatt hatte aufgrund des eng getakteten Zeitplans auf einen Start verzichtet.