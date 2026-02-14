Der Schweizer zieht sich im Spiel gegen Kanada eine folgenschwere Unterschenkelverletzung zu.

Das olympische Eishockeyturnier in Mailand geht ohne Kevin Fiala weiter. Der 29-jährige Nati-Stürmer zog sich kurz vor Schluss der Vorrunden-Partie gegen Kanada (1:5) eine Unterschenkelverletzung zu, die laut der Swiss Ice Hockey Federation einen weiteren Einsatz an den Spielen ausschliesse.

Fiala war drei Minuten vor der Schlusssirene in Bandennähe bei einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson zu Boden gegangen, auf einer Trage vom Eis transportiert und anschliessend ins Spital gebracht worden.

Fialas Ausfall ist ein herber Schlag für die Schweizer Nati. Der bei den Los Angeles Kings engagierte Flügel gehörte in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern im Team von Coach Patrick Fischer. An der WM 2024 wurde er zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt.