225'000 Personen sehen im Durchschnitt das Liveprogramm zu den Olympischen Spielen auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 33,1 Prozent und einem Bestwert für Olympische Spiele. Die Sportinhalte im SRF-Onlineangebot verzeichnen derweil über 35 Millionen Visits.

Legende: 216 Stunden live sendete SRF aus Milano Cortina. SRF

Die SRF-Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina zwischen dem 6. und 22. Februar 2026 lockte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme: Über alle 16 Sendetage sahen durchschnittlich rund 225’000 Menschen aus der Deutschschweiz das rund 216-stündige Liveprogramm auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 33,1 Prozent.

Damit erzielte SRF die höchsten Olympia-Einschaltquoten seit der Messumstellung 2013. Mit dem linearen Olympiaprogramm erreichte SRF 3,4 Millionen Personen in der Deutschschweiz.

Abfahrt mit Franjo von Allmen lockte am meisten Publikum an

Die Ski-Männer-Abfahrt am 7. Februar mit dem Gold-Coup von Franjo von Allmen verfolgten im Durchschnitt 896’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 82,7 Prozent. In ähnlichen Sphären bewegten sich auch der zweite Lauf des Riesenslaloms der Männer am 14. Februar mit durchschnittlich 882’000 TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern (81,3 Prozent Marktanteil) und die Abfahrt der Frauen am 8. Februar mit 822’000 Personen vor den Bildschirmen (75,3 Prozent Marktanteil).

Das Viertelfinal-Duell des Schweizer Eishockey-Nationalteams gegen Finnland am 18. Februar verfolgten im Mittel 465’000 Zuschauende, was einem Marktanteil von 37,3 Prozent entspricht. Beim Curling-Final der Frauen waren durchschnittlich 374’000 Personen zugeschaltet (Marktanteil: 63,3 Prozent).

Mit Skibergsteigen stiess auch eine neu ins olympische Programm aufgenommene Sportart auf grosses Interesse, beispielsweise waren beim Gewinn der Silbermedaille des Schweizer Mixed-Teams durchschnittlich 421’000 Personen zugeschaltet (65,2 Prozent Marktanteil).

Onlineangebot: über 35 Millionen Visits

Das Olympia-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wartete mit diversen weiteren Features auf. Im Laufe der 16 Olympiatage erzielten die Livestreams über 24 Millionen Starts.

Die Sportinhalte im Onlineangebot mit Livestreams, News, Resultatübersichten, Reaktionen, Analysen und Hintergrundberichten erreichten gesamthaft über 35 Millionen Visits. Mit über 2,5 Millionen Visits war der 14. Februar 2026 der zugriffsstärkste Tag. Die digitalen Angebote wurden somit stärker genutzt als bei vergangenen Olympischen Spielen.

Grosses Interesse am SRF-Angebot auf allen Kanälen

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, zieht eine positive Bilanz: «Während der beiden Olympia-Wochen hat SRF die Menschen in der Deutschschweiz mit Live-Übertragungen, Gesprächen, Hintergrundgeschichten, Analysen und Resultaten begleitet und informiert. Es freut mich, dass das vielseitige SRF-Programm bei unserem Publikum – gerade auch bei jüngeren Personen – grossen Anklang gefunden hat: im TV, am Radio, in der SRF Sport App und auf Social Media.»