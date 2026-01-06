Für Corinne Suter, Iouri Podladtchikov, Pius Suter und Kimmy Repond wird die Olympia-Teilnahme zum Wettlauf gegen die Zeit.

Für die einen wird es knapp, für die anderen sehr knapp

In genau einem Monat fällt in Mailand der Startschuss zu den Olympischen Winterspielen. Viele Athletinnen und Athleten können diesen kaum erwarten, arbeiten sie doch schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren auf diesen Grossevent hin.

Es gibt aber auch diejenigen, die gerne noch etwas mehr Zeit hätten. Dazu gehören aus Schweizer Sicht etwa Skifahrerin Corinne Suter, Halfpipe-Snowboarder Iouri Podladtchikov, Eishockeyspieler Pius Suter und Eiskunstläuferin Kimmy Repond. Alle vier wurden zur Unzeit von Verletzungen zurückgeworfen und befinden sich derzeit auf dem Weg zurück.

