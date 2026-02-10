Im Schweizer Snowboard-Freestyle-Team kommt es an den Olympischen Spielen am Mittwoch zu zwei Feuertaufen. Die erst 21-jährige Isabelle Lötscher und der sogar noch vier Jahre jüngere Mischa Zürcher werden sich in der Halfpipe-Qualifikation erstmals unter den olympischen Ringen zeigen können.

«Es ist alles recht ähnlich wie ein Weltcup, nur halt besser organisiert – und grösser», meinte Lötscher zur Ausgangslage in Livigno. Die Zürcherin geniesst vor allem die Rahmenbedingungen: «Das Hotel ist schön, das Essen ist super.» Das Highlight ist bislang aber etwas anderes: «Der Spa-Bereich ist mega cool.»

Zürcher gibt alles

Während sich Lötscher eine Final-Teilnahme als Ziel gesetzt hat, setzt Zürcher die Messlatte noch etwas tiefer an. Er sei bereits zufrieden, wenn er in der Quali einen sauberen Run zeigen könne. Der 17-jährige ist begeistert vom Olympia-Trubel: «Es ist sehr viel los, und plötzlich sieht man dann wieder die olympischen Ringe.»

Neben den beiden Jungspunden werden mit Jan Scherrer und David Hablützel noch zwei erfahrenere Athleten die Schweiz vertreten.

