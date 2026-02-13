5 Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Lindsey Vonn erstmals in einem Video aus dem Spital. Darin deutet die schwer verletzte US-Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.

Dem schwer verletzten Skistar Lindsey Vonn steht am Samstag eine weitere Operation bevor. In ihrem ersten Video aus dem Spital sagte die US-amerikanische Skifahrerin 5 Tage nach dem Sturz bei der Olympia-Abfahrt: «Ich fühle mich endlich wieder ein bisschen mehr nach mir selbst. Aber ich habe noch einen langen, langen Weg zu gehen. Morgen habe ich eine weitere OP, die hoffentlich gut verläuft.»

Danach könne sie womöglich die Klinik von Treviso verlassen «und heimgehen», sagte sie. Im Video, das die 41-Jährige auf X und Instagram veröffentlichte, trägt sie ein Spitalhemd und ist offensichtlich an medizinische Geräte angeschlossen.

Weitere Operationen in den USA

Vonn kündigte aber auch an, dass auf sie nach einer Rückkehr in die USA weitere Operationen warten. «Ich weiss noch nicht genau, was das bedeutet», erklärte sie. Zuerst müsse sie ein besseres Bild ihrer Verletzung erhalten. Sie bedankte sich bei den vielen Leuten, die ihr Blumen, Karten, Mitteilungen oder Plüschtiere geschickt haben. «Das war überwältigend und hat sehr geholfen», sagte sie.

«Das waren einige harte Tage im Spital», sagte die Ausnahme-Sportlerin und berichtete, dass sie sich kaum bewegen könne. Sie habe aber viel Besuch von Freunden und Familienmitgliedern erhalten. Vonn dankte dem Team der Klinik, das sich um sie kümmere.

Zufriedener Chefarzt

«Wir wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten und waren darauf vorbereitet», hatte Stefano Zanarella zuvor der Zeitung Corriere della Sera gesagt. Er ist der Chefarzt in Treviso und hatte die Operationen geleitet. Man habe den komplizierten Fall mit einem Expertenteam betreut und sei mit dem Genesungsprozess zufrieden, sagte er.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn am Sonntag eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde schon mehrmals operiert – was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.