Lindsey Vonn ist nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia wieder in der Heimat. In den USA stehen weitere Operationen an, der Weg zur Genesung scheint weit.

Legende: Ist zurück in der Heimat Lindsey Vonn (Archivbild). Imago Images/Bildbyran

Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. «Ich bin seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett», schrieb die 41-jährige US-Amerikanerin auf der Plattform X. «Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich grossartig an, wieder auf heimischem Boden zu sein.»

In den USA sollen nun weitere chirurgische Eingriffe folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des amerikanischen Skiteams, bereits davor mitgeteilt hatte.

«Grosses Dankeschön an alle»

Nach vier Operationen an ihrem linken Bein bedankte Vonn sich abermals für die fürsorgliche Betreuung nach ihrer schweren Verletzung bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am 8. Februar. «Ein grosses Dankeschön an alle in Italien, die sich so gut um mich gekümmert haben», schrieb die Abfahrts-Olympiasiegerin von Vancouver 2010.

Bei ihrem heftigen Sturz nach nur 13 Fahrsekunden hatte Vonn eine komplexe Fraktur des Schienbeins erlitten.