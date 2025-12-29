Der Blues-Stürmer muss wegen einer Knöchelverletzung einen Monat aussetzen.

St.Louis-Stürmer Pius Suter hat sich beim 3:2-Sieg am Samstag über die Nashville Predators eine Verletzung am rechten Knöchel zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus. Dies teilte Doug Armstrong, General Manager der Blues, am Montag in einer Medienrunde mit. Damit gerät auch Suters mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Milano Cortina (6. - 22. Februar 2026) in Gefahr.

Nach Jubiläum die Verletzungspause

Der Zürcher hatte diesen Sommer von Vancouver zu St. Louis gewechselt. In bislang 37 Saisonspielen erzielte der 29-Jährige 14 Skorerpunkte (7 Tore, 7 Assists). Vor kurzem bestritt Suter sein 400. NHL-Spiel.

Nationaltrainer Patrick Fischer muss sein Olympia-Kader bereits Anfang Januar bestimmen. Änderungen aufgrund von Verletzungen sind auch später noch möglich.