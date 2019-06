8 Sieger in 10 Rennen: Die Formel E war im bisherigen Saisonverlauf durch Ausgeglichenheit geprägt. In den zehn Rennen gab es acht verschiedene Sieger, unter ihnen den Genfer Edoardo Mortara. Lediglich der Franzose Jean-Eric Vergne und der Brasilianer Lucas Di Grassi standen zweimal ganz oben auf dem Podium. Titelverteidiger Vergne führt in der Gesamtwertung mit sechs Punkten Vorsprung vor Di Grassi, dem Meister der vorletzten Saison. Buemi liegt auf Platz 10, Mortara auf Platz 12.

Die Entscheidung im Titelkampf wird nicht in Bern, sondern erst Mitte Juli beim Finale in New York fallen, wo zwei Rennen ausgetragen werden.