Legende: Geht bald auf die Jagd nach dem WM-Titel Sébastien Buemi. imago images/Archiv

Ab der Saison 2020/21 kämpfen die Fahrer in der Formel E in einer offiziellen Weltmeisterschaft um den Titel. Der Formel-E-Gründer und -Vorsitzende Alejandro Agag sowie FIA-Präsident Jean Todt besiegelten in Paris eine entsprechende Vereinbarung.

Die Ankündigung folgte auf die bisher erfolgreichste Saison der Formel E, in der es 9 verschiedene Rennsieger und wachsende Zuschauerzahlen gab. Aktuell läuft die 6. Saison. Zum Auftakt in Saudi-Arabien gaben Mercedes-Benz und Porsche ihre Debüts. Damit stieg die Zahl der Hersteller auf 10.

Die Formel E hat bewiesen, dass das Konzept des hochmodernen elektrischen Rennsports funktioniert.

«Die Gründung und Weiterentwicklung der Formel E war ein grosses Abenteuer», sagte Todt. «Seit wir diese Reise begonnen haben, hat die Formel E zweifellos an Stärke gewonnen. Seit dem ersten Rennen in Peking 2014 und mit jedem weiteren E-Prix hat die Formel E bewiesen, dass das Konzept des hochmodernen elektrischen Rennsports funktioniert.»