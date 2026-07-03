Lewis Hamilton sichert sich bei seinem Heim-Wochenende in Silverstone die Pole Position für das Sprint-Rennen.

Legende: Holte sich haarscharf die Pole Position Lewis Hamilton. Imago/ActionPlus

Nach den beiden klaren Bestzeiten von Lewis Hamilton in den ersten beiden Abschnitten des Sprint-Qualifyings von Silverstone wurde es im entscheidenden Q3 ganz eng. Um 11 Tausendstelsekunden fing der Ferrari-Pilot WM-Leader Kimi Antonelli aber noch ab und sicherte sich so die 1. Startposition für den Sprint vom Samstag.

Nur wenige Sekunden nach Hamilton sicherte sich Max Verstappen etwas überraschend noch Rang 3. Der niederländische Red-Bull-Fahrer überflügelte Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc über 3 Zehntel hinter dem Spitzen-Duo gar nur um 6 Tausendstel.

McLaren verpasst Top 5

Mercedes-Pilot George Russell, der als 2. in der WM-Wertung noch 6 Punkte vor Hamilton liegt, musste sich derweil mit dem 5. Startplatz begnügen. Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri belegten knapp dahinter die Ränge 6 und 7.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Entscheidungen vom GP-Wochenende in Silverstone sehen Sie live bei SRF: Sprint-Rennen: Samstag, 12:50 Uhr auf SRF zwei

Qualifying: Samstag, 16:55 Uhr auf SRF zwei

Grand Prix: Sonntag, 15:20 Uhr auf SRF info

Gabriel Bortoleto (12.) und Nico Hülkenberg (13.) im Audi verpassten die letzte Phase des Qualifyings um rund 3 Zehntelsekunden.

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