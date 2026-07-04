Legende: Stand den Briten vor der Sonne Kimi Antonelli fährt als Erster über die Ziellinie. Keystone/Peter Powell

Der Sieger des Sprintrennens beim GP Grossbritannien in Silverstone heisst Kimi Antonelli.

Der italienische WM-Leader setzt sich kurz vor Rennhälfte an die Spitze und gewinnt souverän.

Auf den Plätzen 2 bis 4 klassieren sich mit Lewis Hamilton, Lando Norris und George Russell drei britische Fahrer.

Das Sprint-Qualifying war am Freitag in Silverstone (GBR) eine enge Angelegenheit zwischen Lewis Hamilton und Kimi Antonelli gewesen. Der Brite setzte sich schliesslich im Ferrari mit dem Mini-Vorsprung von 11 Tausendstelsekunden auf den Italiener (Mercedes) auf Startplatz 1.

Einen Tag später lieferten sich die beiden auch im Sprintrennen ein Duell. Das Duo setzte sich früh vom Rest des Feldes ab, Hamilton konnte seine Führung bis fast zur Rennhälfte behaupten. Doch in der 8. von 17 Runden zog Antonelli vorbei und setzte sich Runde für Runde etwas mehr ab.

Erstmals kein britischer Sprintsieger

Hamilton kam bei windigen Bedingungen nicht mehr heran und fuhr nach 100 km mit 2,745 Sekunden Rückstand auf Antonelli als Zweiter ins Ziel. Damit riss eine Serie: Im 4. Sprint der Saison kam der Gewinner erstmals nicht aus Grossbritannien. Zuvor hatten George Russell (China und Kanada) sowie Lando Norris (Miami) bei den Sprints gesiegt. McLaren-Fahrer Norris wurde in Silverstone mit knapp 10 Sekunden Rückstand Dritter, Mercedes-Pilot Russell Vierter. Antonelli verhinderte so einen dreifachen britischen Triumph im Heimrennen.

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Für Antonelli, der in dieser Saison 5 von 8 Grand Prix gewonnen hat, ist es der 1. Erfolg überhaupt in einem Sprintrennen in der Formel 1. Gleichzeitig baute der 19-Jährige aus Bologna seine WM-Führung aus. Er liegt nun 43 Punkte vor Verfolger Russell.

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