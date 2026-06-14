Für den Siebenfach-Weltmeister ist es der 1. GP-Sieg seit fast zwei Jahren – und der 1. als Ferrari-Fahrer.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

2. George Russell (GBR/Mercedes)

3. Lando Norris (GBR/McLaren)

Als erfolgreiche Strategen waren die Ferrari-Verantwortlichen in der laufenden Saison nicht sonderlich bekannt. Doch für einmal ging ihr Plan – auch wenn mit einer Portion Glück – komplett auf. Die Belohnung: Der 1. GP-Sieg von Lewis Hamilton für den italienischen Rennstall. Für den britischen Siebenfach-Weltmeister war es in Barcelona gleichzeitig der 1. Sieg seit dem 28. Juli 2024. Damals hatte er in Belgien den Sieg geerbt, da sein damaliger Teamkollege bei Mercedes nach dem Rennen disqualifiziert wurde.

Nach Boxenstopps des führenden Mercedes-Duos George Russell/Kimi Antonelli übernahm Hamilton in der 38. Runde die Führung. Danach profitierten Hamilton und Ferrari von einem Ausfall Fernando Alonsos. Das virtuelle Safety Car wurde aktiviert, alle Autos mussten langsamer fahren, und Hamilton konnte seinen dritten Stopp mit wenig Zeitverlust absolvieren. Seinen 106. (!) GP-Sieg fuhr der 41-Jährige dann souverän nach Hause.

Hinter Hamilton komplettierten Russell und der amtierende Weltmeister Lando Norris das Podest. Erstmals seit 1968 stehen damit drei Briten auf dem Treppchen.

Antonelli muss kurz vor Schluss aufgeben

Für WM-Leader Antonelli endete das Rennen dramatisch. Kurz nach seinem erfolgreichen Überholmanöver gegen Russell musste der Italiener seinen Boliden auf dem 2. Platz liegend auf der Strecke wegen Motorproblemen abstellen. Zuletzt hatte Antonelli fünf Rennen in Serie gewonnen. Der WM-Vorsprung Antonellis auf Verfolger Hamilton nach dem Rennen in Barcelona beträgt nun noch 41 Punkte.

Auch Hülkenberg mit Pech

Sehr gute Chancen auf seine ersten Punkte in der laufenden Saison hatte Nico Hülkenberg. Der Audi-Fahrer war nach 32 Runden auf Punktekurs gelegen, ehe ihn ein Problem mit der Power Unit zur Aufgabe zwang. Gabriel Bortoleto beendete das Rennen auf dem 11. Platz.

So geht es weiter

Nach einer zweiwöchigen Rennpause macht der Formel-1-Zirkus vom 26. bis 28. Juni in Spielberg für den Grossen Preis von Österreich Halt.

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