Das Podest

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2. George Russell (GBR/Mercedes)

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc hat beim GP Grossbritannien in Silverstone etwas unerwartet seinen ersten Sieg in dieser Saison gefeiert. Der Monegasse im Ferrari legte die Basis zum Sieg auf den ersten Metern, als er den vom besten Startplatz losgefahrenen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes überholte. Bei Rennhälfte musste Leclerc nach seinem Boxenstopp Antonelli kurz vorbeiziehen lassen, setzte sich nach dem Reifenwechsel des Italieners jedoch wieder an die Spitze. «Endlich!», funkte Leclerc an die Box, zuletzt hatte er im Herbst 2024 gewonnen: «Harte Arbeit zahlt sich aus.»

Legende: Das Ende eines spektakulären Rennens Leclerc (rechts) fährt vor Russell ins Ziel. Keystone/Peter Powell

Dass das Rennen mit einer Safety-Car-Phase zu Ende ging, passte zu einem turbulenten GP. Max Verstappen hatte 4 Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend aufgrund eines technischen Defektes das Rennen beenden müssen. Zu einem echten Re-Start kam es nach dem Out des Niederländers im Red Bull nicht mehr.

Technischer Defekt stoppt Antonelli

Das grosse Drama lieferte jedoch Antonelli. Die Pole Position büsste der Mercedes-Fahrer gleich beim Start ein. In Runde 11 schnappte sich der 19-jährige WM-Leader mit Lewis Hamilton immerhin einen der beiden Ferrari-Piloten. 10 Runden vor Schluss jedoch war das Rennen für Antonelli nach einem technischen Defekt gelaufen. Er wurde durchgereicht.

Aufgrund einer 5-Sekunden-Strafe, für welche er sich nichts hatte zuschulden lassen kommen, spülte es ihn am Ende von Rang 9 auf Platz 16 zurück. Er blieb zum zweiten Mal in diesem Jahr ohne Punkte. Teamkollege Russell profitierte und wurde Zweiter. Hamilton musste sich mit Rang 3 begnügen. Ferrari hatte sich entschieden, auf frische Reifen zu wechseln. Russell schob sich dadurch an Hamilton vorbei auf Platz 2 – und hielt diesen dank dem Safety Car in Schach.

WM-Kampf nimmt Fahrt auf

Der Titelkampf der Formel 1 spitzt sich zu: In der WM-Wertung rückt Russell nun auf 25 Punkte an Antonelli heran, Hamilton ist weitere 7 Zähler von der Spitze entfernt. Leclerc stellte den 4. Sieger in den vergangenen 4 Rennen.

Bortoleto holt 4 WM-Punkte

Als einer der Gewinner darf sich Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto bezeichnen. Der Brasilianer glänzte mit Rang 8 und bescherte seinem Team 4 WM-Punkte. Bortoleto hatte bereits beim Saisonauftakt in Australien als 9. gepunktet und war froh um das Ende der Durststrecke.

Für Teamkollege Nico Hülkenberg dagegen geht der Punktefluch weiter. In Runde 38 musste der Deutsche sein Auto abstellen, in den Punkterängen hatte er nicht gelegen. Hülkenberg wartet weiter auf seine ersten Zähler der Saison. 2025 war er in Silverstone noch sensationell auf den dritten Platz gefahren und hatte nach 15 Jahren Wartezeit sein erstes Podium in der Formel 1 bejubelt.

So geht es weiter

Auf den Formel-1-Tross wartet nach Silverstone in zwei Wochen mit dem GP Belgien in Spa-Francorchamps bereits das nächste Traditionsrennen in Europa.

Resultate