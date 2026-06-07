Der WM-Leader schlägt auch in Monte-Carlo zu und gewinnt ein von einem Unterbruch geprägtes Rennen.

Das Podest

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Kimi Antonelli ist in der Formel 1 momentan einfach nicht zu stoppen. Der erst 19-jährige Italiener nutzte in Monte-Carlo seine Pole Position perfekt aus und fuhr von Beginn bis zum Schluss an der Spitze. Schon nach wenigen Runden hatte der Mercedes-Pilot mehrere Sekunden zwischen sich und seine Konkurrenten gebracht. Kontinuierlich baute Antonelli diesen Vorsprung dann aus.

In Gefahr geriet sein Sieg nur noch durch zwei Crashs. Nach 60 Runden sorgte Lance Stroll (Aston Martin) für eine Safety-Car-Phase. Beim Restart baute dann auch Charles Leclerc im Ferrari einen Unfall, dieses Mal wurde das Rennen sogar durch eine Rote Flagge für über eine halbe Stunde unterbrochen.

Doch davon liess sich Antonelli nicht verunsichern. Beim Neustart fuhr er erneut allen davon, nach 10 weiteren Runden war sein fünfter GP-Sieg in Folge im Trockenen. Mit seinen 19 Jahren ist er der jüngste Sieger des GP Monaco in der Geschichte. Einzig beim Saisonauftakt in Australien hatte er Teamkollege George Russell den Vortritt lassen müssen. Die WM-Wertung führt Antonelli deutlich an.

Hinter dem dominanten Antonelli klassierten sich Lewis Hamilton im Ferrari und Isack Hadjar im Red Bull. Hamilton sorgte damit nach einem schwierigen Ferrari-Wochenende für den positiven Schlusspunkt. Teamchef Fréd Vasseur, der das Qualifying noch aus dem Spital hatte mitverfolgen müssen, war am Sonntag wieder an der Strecke vor Ort.

Verstappen im Pech

Max Verstappen musste seine Hoffnungen auf den Sieg bereits nach wenigen Sekunden begraben. Der Niederländer, neben Antonelli in der Frontreihe eingereiht, blieb beim Start stehen und musste sich direkt vom ganzen Feld überholen lassen. Anschliessend stellte er seinen Boliden in der Box ab.

Der vierfache Weltmeister war aber nicht allein mit Problemen. Auch Valtteri Bottas (Cadillac) und Oliver Bearman (Haas) gaben früh auf, Lando Norris im McLaren erwischte es später im Rennen.

Audi ohne Punkte

Audi bleibt weiter auf seinen zwei Punkten vom ersten Saisonrennen sitzen. Gabriel Bortoleto klassierte sich auf dem 12. Rang. Nico Hülkenberg riskierte nach der Roten Flagge zu viel und fiel nach einer 10-Sekunden-Strafe auf Platz 14 zurück.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende geht's in Barcelona direkt weiter. Danach steht eine zweiwöchige Pause an, bevor der GP Österreich auf dem Red-Bull-Ring steigt.

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