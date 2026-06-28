Legende: Trotzte mit seinem Boliden der Hitze George Russell. imago images/PSnewZ

Das Podest

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:26:37,979 Stunden

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) +1,611 Sekunden

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1,986 Sekunden

George Russell hat beim GP Österreich in Spielberg kühlen Kopf bewahrt und seinen ersten Sieg seit dem Saisonauftakt in Melbourne gefeiert. Der Brite zeigte im Mercedes ein fehlerloses Rennen und brachte den Sieg nach 71 Runden über die Ziellinie. Dahinter sicherte sich Max Verstappen im Red Bull Platz 2. Der Niederländer zeigte nach seinem Crash im Qualifying vom Samstag ein starkes Rennen und kam nur 1,6 Sekunden hinter Russell ins Ziel.

Rang 3 ging mit Kimi Antonelli an den zweiten Mercedes-Fahrer. Der 19-jährige Italiener verteidigte seine Führung in der WM-Wertung und liegt neu 40 Punkte vor Russell. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton büsste seinen 2. Rang im WM-Klassement ein. Nach seinem Sieg in Barcelona fuhr der Brite auch in Spielberg lange an der Spitze mit, fiel im Finish aber auf Platz 5 zurück.

Die beiden Audi-Piloten Gabriel Bortoleto (11.) und Nico Hülkenberg (12.) verpassten die Punkte einmal mehr knapp.

Die Hitze

Das Rennen in Spielberg war von der FIA im Vorfeld offiziell als Hitzerennen deklariert worden. Die Teams sind verpflichtet, Komponenten eines Kühlsystems ins Auto zu bauen, um die Fahrer zu schützen. Aber auch für die Boliden sind die Temperaturen weit über 30 Grad eine Herausforderung. Zu spüren bekam das insbesondere das Cadillac-Team. Valtteri Bottas musste schon in Runde 3 mit brennenden Bremsen an die Box, Teamkollege Sergio Perez zwei Runden danach.

Es wurden über 50 Grad Asphalttemperatur gemessen. Die Hitze hielt die Zuschauer aber nicht davon ab, zur Strecke zu pilgern. Über 320'000 waren es am ganzen Wochenende.

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross zieht von Spielberg weiter nach Silverstone, wo bereits am kommenden Wochenende der GP Grossbritannien stattfindet. Im Vorjahr hatte Hülkenberg dort nach einer furiosen Aufholjagd sensationell seinen ersten und bisher einzigen Podestplatz herausgefahren.

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