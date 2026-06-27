George Russell schnappt sich beim GP Österreich die Pole Position.

Max Verstappen crasht kurz vor Schluss, Russell stellt seine Zeit unter gelber Flagge auf.

Am Sonntag geht das Rennen auf dem Red-Bull-Ring um 15 Uhr über die Bühne.

Die Verwirrung nach dem Qualifying in Spielberg war gross, da noch Minuten später nicht klar war, wer denn jetzt beim Rennen vom Sonntag von der Pole starten würde. Kurz vor Ende des Q3 war Vierfach-Weltmeister Max Verstappen nämlich von der Strecke abgeflogen – es gab eine gelbe Flagge. Und Sekunden danach fuhr George Russell mit der schnellsten Zeit ins Ziel ein.

Die Rennleitung prüfte die Situation und entschied sich dann dafür, Russells letzte Runde zählen zu lassen. Der Brite gab direkt nach dem Qualifying an, dass er bei der Meldung der gelben Flagge abgebremst hätte, was sein Zeitverlust wohl bestätigte. So vermieste er Ferrari das perfekte Quali-Ergebnis in letzter Sekunde: Charles Leclerc (2.) und Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (3.) dürften dennoch zufrieden sein.

Verstappen hatte zuvor Glück

Verstappen (5.) hatte beim Heim-GP seines Rennstalls Red Bull schon vor dem Crash ein Debakel abgewendet. Als 10. schaffte der Niederländer im Q2 den Sprung in die letzte Phase nur ganz knapp – dabei musste er in der Box bis zum letzten Fahrer zittern. Doch Pierre Gasly klassierte sich im Alpine mit 4 Hundertsteln Rückstand hauchdünn auf dem 11. Rang. «Das fühlte sich wie eine gute Runde an, sind wir weiter?», funkte Gasly an sein Team. «Leider nein», die kurze und knappe Antwort.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Österreich am Sonntag ab 14:45 Uhr auf SRF zwei. Rennstart ist um 15 Uhr.

Die beiden Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg schafften den Sprung in die 2. Phase, wo dann aber als 12. respektive 14. Schluss war. Somit starten sie am Sonntag direkt hintereinander. WM-Leader Kimi Antonelli steigt als 4. ins Rennen ein.

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