George Russell sichert sich in Montmelo die beste Startposition. Charles Leclerc hat erneut nichts zu lachen.

Legende: War in Montmelo schnell unterwegs George Russell. imago images/Eibner

Zum dritten Mal in dieser Saison wird George Russell einen GP aus der Pole Position in Angriff nehmen. Im Qualifying zum GP Barcelona-Katalonien absolvierte der Brite im Mercedes die schnellste Runde. Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari kam Russell noch gefährlich nahe, hatte aber am Ende um 64 Tausendstel das Nachsehen.

WM-Leader Kimi Antonelli verlor bereits über 3 Zehntel auf seinen Teamkollegen und muss als 3. mit der zweiten Startreihe vorliebnehmen. Gleich hinter dem Italiener wird Lando Norris (McLaren) ins Rennen gehen.

Leclerc crasht schon wieder

Einen Tag zum Vergessen erlebte erneut Charles Leclerc. Der Monegasse, der bereits vor einer Woche beim GP Monaco einen Unfall zu verzeichnen hatte, kam im Q3 in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs ab. Er bretterte durchs Kiesbett und prallte mit seinem Ferrari-Boliden frontal in die Streckenbegrenzung.

Leclerc stieg selbständig aus seinem beschädigten Auto aus und verliess die Strecke scheinbar unverletzt zu Fuss. Er wurde zur Kontrolle ins medizinische Zentrum gebracht. Das Qualifying konnte erst nach einer knapp 15-minütigen Pause fortgesetzt werden.

Hülkenberg 9.

Das Audi-Team brachte sich in eine gute Ausgangslage. Nico Hülkenberg sicherte sich vor Unglücksrabe Leclerc den 9. Startplatz. Er schaffte es erstmals 2026 in den letzten Qualifying-Abschnitt. Gabriel Bortoleto schied im Q2 aus, befindet sich als 12. aber in Lauerstellung auf einen allfälligen Vorstoss in die Punkte am Sonntag.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP Barcelona-Katalonien können Sie am Sonntag ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen.

Resultate