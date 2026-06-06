WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes sichert sich im Qualifying zum GP Monaco die Pole Position.

Nico Hülkenberg im Audi fährt Startplatz 13 heraus.

Das Rennen am Sontag gibt es ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei (Rennstart: 15:00 Uhr).

Kimi Antonelli hat sich in einem spannenden Finish die Pole Position in Monte-Carlo gesichert. Der 19-jährige Mercedes-Pilot überflügelte in buchstäblich letzter Sekunde Max Verstappen im Red Bull um 43 Tausendstel. «Das war eine magische Runde, ich habe alles zusammengebracht. Es war so eng mit Max. Ich bin super happy, wir haben uns massiv verbessert», sagte Antonelli. Dem Saison-Dominator winkt der 5. GP-Sieg in Folge.

Legende: Von der Yacht aus betrachtet Kimi Antonelli auf dem Weg zur Pole Position. Keystone/Fatima Shbair

Das Ferrari-Duo musste sich mit der zweiten Startreihe begnügen. Lewis Hamilton (3.) gewann dabei das Stall-Duell mit dem etwas übermotivierten Lokalmatadoren Charles Leclerc. Der Monegasse provozierte in den Schlusssekunden des Q3 eine gelbe Flagge und verhinderte damit eine neue Bestzeit.

Vasseur im Spital Box aufklappen Box zuklappen Schreck für das Formel-1-Team von Ferrari: Teamchef Frédéric Vasseur muss den Tag der Qualifikation für das Monaco-Rennen in einer Klinik verbringen. Der 58-jährige Franzose werde nach einigen Tests weiter zur Beobachtung in einer medizinischen Einrichtung bleiben, teilte die «Scuderia» am Samstag mit. Weitere Details zum Hintergrund der ärztlichen Entscheidung werde das Team nicht veröffentlichen, hiess es weiter.

Audi: Top Ten nicht in Reichweite

Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto schafften es zwar ins Q2, beide Audi-Fahrer überstanden den letzten Cut jedoch nicht. Der Deutsche wird am Sonntag von Position 13 ins Rennen starten, der Brasilianer von Platz 16.

Zu den Geschlagenen gehörten auch die beiden Williams-Fahrer Carlos Sainz und Alexander Albon. Die beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll belegen die letzte Startreihe.

Resultate