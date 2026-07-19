Das Podest

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull)

Der Sieger des GP von Belgien heisst Kimi Antonelli. Der italienische Mercedes-Pilot feierte auf dem Kurs von Spa-Francorchamps einen überzeugenden Erfolg. Für Antonelli ist es der insgesamt 6. Saisonsieg, der erste seit Anfang Juni in Monaco. Hinter dem 19-Jährigen schafften es Charles Leclerc im Ferrari und der viermalige Weltmeister Max Verstappen im Red Bull aufs Podest.

Russell früh draussen

Einen kurzen Auftritt legte der bis anhin WM-Zweite George Russell hin. Der Brite touchierte bei einem Überholmanöver in der 1. Runde den Ferrari von Lewis Hamilton und rutschte anschliessend von der Strecke. Hamilton kassierte für diese Aktion eine umstrittene 5-Sekunden-Strafe.

Nach dem fliegenden Neustart behielt Antonelli problemlos die Führung, dahinter wurde hart um die Positionen gekämpft. Leclerc schnappte sich im Ferrari schnell Verstappen und war Zweiter. Kurz darauf tauschten beide schon wieder die Plätze und schenkten sich bis zum Ende auf dem mit 7,004 Kilometern längsten Kurs im Formel-1-Kalender nichts.

Russell verliert mit diesem Nuller in der WM-Wertung weiter an Boden auf Teamkollege Antonelli. Der Italiener weist neu 45 Punkte Vorsprung auf den nun zweitplatzierten Hamilton auf. Fünf Zähler dahinter folgt Russell.

Bortoleto in den Top 10

Für Audi holte Gabriel Bortoleto (BRA) den 8. Platz heraus. Teamkollege Nico Hülkenberg (GER) wurde in der Endabrechnung 13.

So geht es weiter

Für den Formel-1-Tross geht es Schlag auf Schlag: Bereits am nächsten Wochenende steht der nächste GP in Ungarn auf dem Programm. Danach folgt eine fast einmonatige Pause, ehe es vom 21.-23. August in den Niederlanden weitergeht.

Resultate