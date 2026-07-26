Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull)

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Elf Rennen hat es gedauert, bis der amtierende Weltmeister in der laufenden Saison ein erstes Mal zuschlagen konnte. Lando Norris blieb bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring ganz cool und bescherte McLaren den ersten Saisonsieg. Der britische Titelverteidiger behielt beim GP von Ungarn die Nerven, setzte sich bei Temperaturen um die 30 Grad vor Max Verstappen im Red Bull durch – und führte «Papaya» nach einer langen Durststrecke wieder an die Spitze der Königsklasse.

Legende: Steht erstmals seit November 2025 wieder ganz oben auf dem Podest Lando Norris. Getty Images/Clive Rose

Während Teamkollege Oscar Piastri in der Schlussphase mit einem technischen Problem ausschied, jubelte Norris über seinen ersten Rennsieg seit Brasilien im vergangenen November. Hinter Verstappen, der sich überraschend über sein nächstes Podium freuen durfte, schaffte es WM-Leader Kimi Antonelli dank einer Aufholjagd von Startplatz sieben auf Rang 3.

Im Titelkampf baute der italienische Mercedes-Pilot damit seinen Vorsprung gegenüber Lewis Hamilton, der spät eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse kassierte und Fünfter wurde, auf 50 Punkte aus. Charles Leclerc wurde Vierter.

Norris profitiert von Piastri-Ausfall

Die Basis zu seinem insgesamt zwölften Karrieresieg legte Norris bereits mit einem guten Auftakt. Während sein erster Verfolger Leclerc am Start weit zurückfiel, behauptete Pole-Setter Norris zunächst seine Position – bis er in Kurve zwei zu weit hinaus kam. Piastri nutzte die Gunst der Stunde und übernahm die Führung.

Für beide Ferraris verlief die Anfangsphase nicht wie geplant. Hamilton und Leclerc hatten auf die schnelleren soften Reifen gesetzt, doch in den ersten Runden hingen sie auf den Plätzen vier und fünf hinter Verstappen auf den Mediums fest. Und so war es Hamilton, der in Runde 14 als erster der Spitzengruppe an die Box ging und auf die harten Reifen wechselte. Verstappen folgte eine Runde später, konnte den Undercut aber nicht verhindern.

Mit einem starken Überholmanöver drückte sich der Niederländer aber wieder an Hamilton vorbei. Kurz darauf tauschten dann auch die beiden McLarens ihre Reifen, nur Antonelli blieb deutlich länger draussen und fuhr erst in Runde 23 zum Pitstop. Damit war die alte Reihenfolge wiederhergestellt. Piastri und Norris zogen davon, doch der Brite drängelte.

In der 34. Runde wechselte dann der Australier zum zweiten Mal – und ärgerte sich kurz darauf, als es beim Überrunden zu einer Berührung mit Carlos Sainz im Williams kam. «Geh aus dem Weg du Idiot!», fluchte Piastri. Und so lag Norris nach seinem zweiten Stopp vorne. Kurz darauf rollte Piastri dann mit Problemen aus.

Hülkenberg punktet für Audi

Eine Premiere schaffte Nico Hülkenberg. Der Deutsche sicherte sich dank Platz 9 die ersten zwei WM-Punkte in der laufenden Saison, in der das einstige Team Sauber zum ersten Mal unter dem Namen Audi firmiert. Hülkenbergs brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto, der zuletzt zweimal mit Rang 8 überzeugt hatte, folgte auf Platz 11.

So geht's weiter

Die Formel 1 geht nun in eine vierwöchige Sommerpause. Der nächste GP steigt am 23. August in den Niederlanden. In Zandvoort steht neben dem klassischen Rennen tags zuvor auch noch ein Sprintrennen auf dem Programm.

Resultate