Hamilton holt erste Pole der Saison – Wehrlein muss passen

Lewis Hamilton hat sich zum Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne die Pole-Position gesichert. Neben dem Mercedes-Piloten wird Sebastian Vettel starten. Bei Sauber musste Pascal Wehrlein kurzfristig ersetzt werden.

Hamilton war in der entscheidenden dritten Phase des Qualifyings 26 Hundertstel schneller als Vettel im Ferrari. Für Hamilton ist es die bereits 62. Pole-Position seiner Karriere.

In Melbourne nimmt er zum vierten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt den besten Startplatz ein. Selbstredend geht der Brite im ersten Saisonrennen als Favorit an den Start.

Ricciardo mit Abflug

In der zweiten Startreihe werden Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen im anderen Ferrari stehen. Für Daniel Ricciardo endete der Auftritt vor Heimpublikum vorzeitig. Der Australier landete im Q3 nach einem Dreher in der Streckenbegrenzung und beschädigte dabei den Red Bull.

Ricciardo landet im Kies

Wehrlein muss passen

Die Fahrer des Teams Sauber werden den ersten Grand Prix des Jahres aus der 8. Reihe in Angriff nehmen. Marcus Ericsson wird auf Startplatz 15 stehen. Antonio Giovinazzi, der den kurzfristig ausgefallenen Pascal Wehrlein vertritt, war nur knapp zwei Zehntel langsamer als Ericsson. Der 23-jährige Italiener startet bei seinem unverhofften Grand-Prix-Debüt von Position 16.

Noch am Freitag hatte wenig auf einen Verzicht von Wehrlein hingedeutet. Der Deutsche weist nach einem Unfall im Januar in Miami noch Trainingsrückstand auf und fühlt sich «nicht genug fit», um am Sonntag an den Start zu gehen.

Das sagt Wehrlein zu seinem Verzicht:

Wehrlein: «Will mir keine Gedanken um die Fitness machen müssen» 1:26 min, vom 25.3.2017

