Hamilton zum 4. Mal Weltmeister

Nach einem Jahr Unterbruch ist Lewis Hamilton wieder Weltmeister. Beim GP Mexiko reichte dem Briten ein 9. Rang, um 2 Rennen vor Schluss uneinholbar an der Spitze zu stehen. Das Rennen gewann Max Verstappen.

Hamilton bejubelt seinen 4. WM-Titel 0:47 min, vom 29.10.2017

Der einzig verbliebene Hamilton-Konkurrent Vettel hätte mindestens Zweiter werden sollen. Es resultiert jedoch Rang 4.

Für Hamilton ist es der 4. WM-Titel. Damit schliesst er zu Vettel und Alain Prost auf.

Verstappen feiert seinen 3. GP-Sieg.

Weltmeister der letzten 10 Jahre Jahr

Pilot

Auto 2017 Lewis Hamilton

Mercedes 2016 Nico Rosberg

Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2013 Sebastian Vettel Red Bull 2012 Sebastian Vettel Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull 2010 Sebastian Vettel Red Bull 2009 Jenson Button

Brawn-Mercedes 2008 Lewis Hamilton McLaren

Der turbulente Start und seine Konsequenzen

Sebastian Vettel – Max Verstappen – Lewis Hamilton: So lautete die Startreihenfolge in Mexiko City. In der 1. Kurve nach dem Start folgte bereits die entscheidende Kollision. Während Verstappen führte, touchierte Vettel den Mercedes von Hamilton am rechten Hintereifen. Beide mussten in die Box, Vettel benötigte einen neuen Frontflügel, Hamilton einen neuen Reifen. Das Duo fiel ans Ende des Fahrerfeldes.

Rencontre zwischen Vettel und Hamilton 1:31 min, vom 29.10.2017

Die unbelohnte Aufholjagd

Vettel musste Zweiter werden. Es begann die grosse Aufholjagd. Während der Ferrari-Pilot Rang um Rang gut machte, kam Hamilton langsamer vorwärts. 10 Runden vor Schluss tauchte Vettel auf Rang 4 auf. Es sollte nicht mehr reichen. Hamilton kam als 9. ins Ziel, parkte seinen Boliden und rief ins Mikrofon: «Viva Mexiko! Es war eine unglaubliche Reise mit dem Team in den letzten 5 Jahren. Ich bin sehr dankbar. 4 Titel fühlen sich surreal an.»

Rekord-Weltmeister Anzahl Titel

Pilot

Jahr

7 Michael Schumacher (De)

1994, 1995, 2000-2004

5 Juan Manuel Fangio (Arg)

1951, 1954-1957

4 Lewis Hamilton (Gb)

2008, 2014, 2015, 2017

4 Sebastian Vettel (De)

2010-2013 4 Alain Prost (Fr) 1985, 1986, 1989, 1993



Das Podest

1. Max Verstappen (Ho/Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Fi/Mercedes)

3. Kimi Räikkönen (Fi/Ferrari)

Verstappen zog nach Kurve 1 davon und gab seine Führung nie mehr preis. Der Niederländer überrundete sogar Hamilton. Dies dürfte dem Briten allerdings ziemlich egal gewesen sein.

Die Nebendarsteller

Nur Nebenrollen blieben beim GP Mexiko wie erwartet den Fahrern des Teams Sauber. Der zweimal überrundete Pascal Wehrlein wurde Fünfzehnter und Zweitletzter. Marcus Ericsson schied nach einem Motorschaden aus.

Hamilton: «Nicht das Rennen, das ich haben wollte» 1:28 min, vom 29.10.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.10.2017, 19:45 Uhr