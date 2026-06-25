In Spielberg werden am Wochenende 36 Grad erwartet. Zum Schutz der Fahrer ergreift die Formel 1 Massnahmen.

Legende: Belastungsprobe nicht nur für das Material Die Hitzewelle in Europa hält die Formel 1 auf Trab. imago images/Jan Hübner

Die Formel 1 hat mit einer Hitzewarnung auf die hohen Temperaturen in Europa reagiert. Für den Grossen Preis von Österreich verkündete die Rennleitung am Donnerstag die Massnahme, da im Laufe des Wochenendes Temperaturen von mehr als 31 Grad (Grenzwert) zu erwarten sind. Seit der vergangenen Saison sind die Teams im Falle einer Hitzewarnung verpflichtet, Komponenten eines Kühlsystems ins Auto zu bauen.

2025 fand die Regel etwa im texanischen Austin und in Singapur Anwendung. Laut Vorhersagen steigen die Temperaturen am Red Bull Ring in Spielberg im Laufe des Wochenendes auf bis zu 36 Grad.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Österreich in Spielberg können Sie bei SRF wie folgt live verfolgen: Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF zwei und SRF Sport App)

Sonntag, 14:45 Uhr: Rennen (SRF info und SRF Sport App)

Fahrer haben die Wahl

Die Fahrer tragen daher Kühlwesten. Diese werden von Kühlflüssigkeit durchlaufen und schaffen damit Abhilfe im Cockpit, wo die Temperaturen noch einmal deutlich höher sind als ausserhalb des Autos. Bislang funktionierte die Vorrichtung aber noch nicht über eine komplette Renndistanz.

Die Fahrer dürfen selbst entscheiden, ob sie die Weste tragen möchten. Wer sich gegen einen Einsatz entscheidet, muss die Gewichtsdifferenz ausgleichen.

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