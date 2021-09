Vor dem GP in Russland heizen die beiden Kontrahenten Hamilton und Verstappen das WM-Duell verbal an.

Legende: Fliegen in Sotschi wieder die Fetzen? Lewis Hamilton (links) und Max Verstappen lassen kaum eine Gelegenheit aus, den Gegner zu attackieren. Keystone

Vor dem GP in Russland wollte Lewis Hamilton wohl ein wenig Schärfe aus dem Titel-Duell nehmen, das zuletzt in einem heftigen Crash der beiden Rivalen in Monza gemündet hatte.

Der Druck ist gross, ich kann das nachempfinden und verstehen.

Mit geradezu väterlicher Nachsicht sprach der 36-Jährige über seinen heissblütigen Herausforderer Max Verstappen (23): «Ich kann mich gut an meinen ersten Titelkampf erinnern, und damals hat sich alles geradezu aufgetürmt. Der Druck ist gross, ich kann das nachempfinden und verstehen.»

02:18 Video Archiv: Verstappen fliegt in Monza über Hamilton Aus Sport-Clip vom 12.09.2021. abspielen

Für Verstappen klang das Ganze aber wohl etwas zu gönnerhaft. Mit viel Ironie in der Stimme antwortete der Niederländer: «Ja, ich bin sehr nervös, ich kann kaum schlafen. Es ist ganz furchtbar, um den Titel zu kämpfen, ich hasse es.»

Hamiltons Kommentare zeigen nur, dass er mich überhaupt nicht kennt.

Seine Gemütslage sei ganz anders: «Wer mich kennt, der weiss, dass ich entspannt bin. Es ist das beste Gefühl überhaupt, ein Auto zu haben, mit dem man um den Sieg kämpfen kann.» Hamiltons Kommentare zeigten daher lediglich, «dass er mich wirklich gar nicht kennt».

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF info überträgt die Formel 1 aus Russland wie folgt: Samstag, 25.9., 13:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 26.9., 13:30 Uhr: GP von Russland Beide Wettkämpfe können Sie auch in der SRF Sport App mitverfolgen.

Zurzeit liegt Verstappen im WM-Klassement 5 Punkte vor Hamilton. In Sotschi geht der Titel-Kampf in die nächste Runde.