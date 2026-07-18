Kimi Antonelli sichert sich beim GP von Belgien zum 6. Mal in dieser Saison die Pole Position.

Legende: Startet am Sonntag zum 6. Mal in dieser Saison von zuvorderst Kimi Antonelli. Imago/NurPhoto

Mit seinem letzten Versuch hat sich der Topfavorit beim GP von Belgien doch noch die Pole Position gesichert. Kimi Antonelli stellte im Mercedes in Spa mit 1:44,361 Minuten die Bestzeit auf und unterbot die kurz zuvor aufgestellte Bestmarke von Max Verstappen um über 3 Zehntelsekunden.

Rang 3 ging zwar an Lando Norris, der Weltmeister muss nach seiner Startplatzstrafe wegen einem Boliden-Austausch jedoch von Position 13 starten. Den 3. Startplatz erbte somit George Russell, der die beiden Ferraris hauchdünn hinter sich liess. Charles Leclerc sicherte sich 2 Tausendstel vor Teamkollege Lewis Hamilton den Platz in der 2. Startreihe.

Bortoleto startet von Position 8

Audi-Pilot Gabriel Bortoleto schaffte als 10. derweil gerade so den Sprung ins Q3, konnte dort allerdings nichts mehr ausrichten. Damit startet der Brasilianer am Sonntag aber immerhin von Position 8 aus ins Rennen, da Isack Hadjar im Q3 gar keine Zeit aufstellte und Norris hinter ihn zurückfiel.

Bortoletos Teamkollege Nico Hülkenberg kam hingegen nicht auf Touren und musste seinen Boliden am Ende des Q2 wegen einem Hydraulikleck abstellen, was die Fortsetzung des Qualifyings noch verzögerte, und belegte Schlussrang 14.

Den Grossen Preis von Belgien sehen Sie am Sonntag ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei.

GP Belgien