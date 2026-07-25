Lando Norris (McLaren) wird den Ungarn-Grand-Prix von der Pole Position aus in Angriff nehmen.

Der Weltmeister schnappt Lewis Hamilton (Ferrari) Startplatz 1 mit seinem letzten Versuch um 12 Tausendstel weg.

Nach 10 Pole Positions in Folge geht Mercedes leer aus: WM-Leader Kimi Antonelli muss sich mit Rang 4 begnügen.

Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: McLaren-Pilot Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast. Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den GP von Ungarn am Sonntag mit einer Runde von 1:17,207 Minuten knapp vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari (+0,012 Sekunden) und dessen Teamkollegen Charles Leclerc (+0,238) durch. Im 11. Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.

Mercedes kam auf dem Hungaroring nicht richtig in Fahrt. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte nach zwei Pole Positions in Folge nur den vierten Rang (+0,272). Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde ausrollte, wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der sich kurz vor dem Ende drehte, lediglich Siebter.

Legende: Behielt die Nerven Lando Norris. Keystone/AP Photo/Darko Vojinovic

Audi auf dem aufsteigenden Ast

Dahinter bestätigte Nico Hülkenberg den positiven Eindruck des Audis auf dem Hungaroring und geht von Platz 10 aus ins Rennen. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen. Gabriel Bortoleto, der zweite Audi-Fahrer, startet von Startplatz 14 aus. Die Top 10 verpasste der Brasilianer im Q2 um eine gute halbe Sekunde.

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