Start-Ziel-Sieg für Hamilton in China

Der Brite Lewis Hamilton hat den GP von China in souveräner Art und Weise für sich entschieden. Sebastian Vettel, der Melbourne-Champion, wurde Zweiter. Nichts zu lachen hatte Sauber.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes)

2. Sebastian Vettel (De/Ferrari)

3. Max Verstappen (Ho/Red Bull)

Hamilton revanchierte sich eindrücklich für die Niederlage zum Saisonauftakt in Melbourne, als er sich Vettel geschlagen geben musste. Mit seinem Start-Ziel-Sieg gewann er in China bereits zum 5. Mal. Der britische Pole-Mann liess bei seinem insgesamt 54. GP-Triumph nie einen Zweifel über den Sieger aufkommen und schloss in der WM-Wertung zu Vettel auf.

Auf den 3. Platz fuhr sensationell Max Verstappen. Der 19-jährige Niederländer war von der 16. Position ins Rennen gestartet und machte nicht weniger als 13 Positionen gut. In der Schlussphase hielt er erfolgreich seinen pushenden Teamkollegen Daniel Ricciardo (Au) auf Distanz.

So fuhren die Sauber-Piloten

15. Marcus Ericsson (Sd)

OUT Antonio Giovinazzi (It)

Der Crash von Giovinazzi

Wie schon in Australien gab es für die Sauber-Fahrer keine Punkte. Wehrlein-Ersatz Giovinazzi fabrizierte wie schon im Qualifying einen Crash. In der 4. Runde verlor der Italiener in der Zielkurve auf der noch feuchten Strecke beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr seitlich in die Streckenbegrenzung. Giovinazzi blieb unverletzt.

Ericsson büsste im Vergleich zum Qualifying eine Position ein und klassierte sich als 15. Sämtliche 5 Fahrer hinter dem Schweden beendeten das Rennen nicht.

Das weitere Programm

In den nächsten Wochen zieht der F1-Tross langsam westwärts. Nächsten Sonntag steht der GP von Bahrain auf dem Programm, 2 Wochen später steht Sotschi auf dem Programm, ehe dann im Mai die Europa-Klassiker in Barcelona und Monte Carlo anstehen.

GP China: Das Schlussklassement 1. Lewis Hamilton (Gb), Mercedes, 1:37.36,160 (Schnitt: 187,535 km/h). 2. Sebastian Vettel (De), Ferrari, + 6,250. 3. Max Verstappen (Hol), Red Bull, + 45,192. 4. Daniel Ricciardo (Au), Red Bull, + 46,035. 5. Kimi Raikkonen (Fi), Ferrari, + 48,076. 6. Valtteri Bottas (Fi), Mercedes, + 48,808. 7. Carlos Sainz Jr (Sp), Toro Rosso-Renault, + 1.12,893. 8. Kevin Magnussen (Dä), Haas, eine Runde zurück. – Ferner: 15. Marcus Ericsson (Sd), Sauber. – Out (u.a.): Antonio Giovinazzi (It), Sauber (Unfall/4. Runde).



