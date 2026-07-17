Der italienische WM-Leader Kimi Antonelli geht auch beim GP Belgien in Spa-Francorchamps als Favorit ins Rennwochenende.

Legende: Ist er in Belgien zu stoppen? Kimi Antonelli. Imago/PsnewZ

War es zunächst nicht nach Wunsch gelaufen, zeigte Kimi Antonelli im 2. freien Training, dass auch in Belgien mit ihm zu rechnen ist. Auf Anhieb stellte der Italiener am Nachmittag im Mercedes die Tagesbestzeit auf. Der WM-Leader geht in Spa-Francorchamps abermals als Favorit ins Rennwochenende.

Lando Norris, dessen McLaren immer wieder technische Probleme hat, wurde Zweiter. Der zuletzt oft hadernde Max Verstappen im Red Bull dominierte das erste Training als Schnellster. Im zweiten Durchlauf wurde er mit knapp einer halben Sekunde Rückstand Dritter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Formel-1-Wochenende in Belgien sehen Sie bei SRF wie folgt live: Samstag, 16 Uhr: Qualifying (SRF info)

Sonntag, 14:20 Uhr: Grosser Preis (SRF zwei)

Russells Mona Lisa

Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr im Ferrari auf Rang vier (+0,747). Der WM-Zweite George Russell im anderen Mercedes war als Achter über 1,2 Sekunden langsamer als Antonelli. Die perfekte Leistung aus dem Auto zu bekommen, sei so schwer, wie die Mona Lisa zu malen, sagte er am Donnerstag.

Derweil sucht Nico Hülkenberg im Audi noch den Feinschliff. Er beendete die Trainingssessions als 12. und 17., jeweils hinter Teamkollege Gabriel Bortoleto.

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