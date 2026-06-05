Die beiden Ferrari-Piloten fuhren in den ersten Trainings in Monaco am schnellsten. Die Hoffnung auf einen Sieg ist da.

Legende: Hofft auf den Sieg Lewis Hamilton. IMAGO / PRESSE SPORTS

Ferrari-Dominanz in Monaco: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc sind am Trainingsfreitag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Hamilton, der noch auf seinen ersten Sieg für die Scuderia wartet, war in 1:13,026 Minuten nicht zu schlagen. Leclerc folgte jedoch mit wenig Abstand (0,111 Sekunden zurück).

Im zweiten Training ging es eng zu und her, die Konkurrenten wirkten nicht ganz so chancenlos wie noch im 1. Training. Max Verstappen (Red Bull) war als Dritter 0,168 Sekunden langsamer als Hamilton. Dann folgten die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli, die die Saison bislang dominiert hatten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Monaco können Sie live auf SRF zwei mitverfolgen: Samstag, 16:00 Uhr: Qualifying

Qualifying Sonntag, 14:20 Uhr: Rennen

Grosse Lücken

Dahinter klafften grössere Lücken, vor allem McLaren konnte nicht zufrieden sein. Oscar Piastri wurde mit mehr als einer Sekunde Rückstand Siebter, Weltmeister Lando Norris musste sein Auto aufgrund technischer Probleme früh abstellen.

Für Audi-Pilot Nico Hülkenberg verlief auch das zweite Training verheissungsvoll. Er fuhr als Achter erneut in die Top Ten.

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