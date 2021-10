Der Titelverteidiger fuhr am 1. Trainingstag für den GP der Türkei zweimal Bestzeit. Rivale Max Verstappen vermochte nicht mitzuhalten.

Legende: Wird im Rennen eine Aufholjagd benötigen Lewis Hamilton. imago images

Der 1. Vergleich zwischen den beiden Titelkandidaten Hamilton (Mercedes) und Verstappen (Red Bull) in der Türkei brachte ein überraschend klares Verdikt.

Am Morgen war der Brite auf seiner besten Runde mehr als 4 Zehntel schneller als Verstappen, am Nachmittag sogar über 6 Zehntel. Hamilton war seinem grössten Kontrahenten nicht nur über eine einzelne Runde, sondern auch über die Distanz überlegen.

Keine Pole für Hamilton

Für die Pole Position kommt Hamilton in Kurtköy, wo das Ersatzrennen für den wegen der Corona-Pandemie wie im Vorjahr abgesagten Japan-GP stattfindet, gleichwohl nicht infrage. Er wird am Sonntag nach dem Wechsel des Verbrennungsmotors bestenfalls aus Position 11 zum GP starten. Der Tausch wurde über das erlaubte Kontingent hinaus vorgenommen, was die Rückversetzung um 10 Startplätze zur Folge hat.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Türkei wie folgt live bei SRF zwei oder in unserer Sport App mit Stream und Ticker: Samstag, Qualifying: Ab 13:55 Uhr

Sonntag, Rennen: Ab 13:20 Uhr

Von den beiden Alfa-Fahrern war Antonio Giovinazzi 2 Mal der besser klassierte. Der Italiener belegte im 2. Training Platz 10. Kimi Räikkönen, dem am Nachmittag das Trinksystem Probleme bereitete, wurde 15.